Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 Gedenken an die Opfer der Amokfahrt in Trier: Fünf Plaketten für sechs Ermordete

Bevor Oberbürgermeister Wolfram Leibe Gedenkorte vorstellt, hat Rathaus-Sprecher Michael Schmitz einen Hinweis an die versammelten Medienvertreter, der an dieser Stelle gleich weitergegeben wird: „Die Bronzetafeln in der Fußgängerzone sind nur provisorisch ins Pflaster eingelassen, damit wir sie heute präsentieren können. Sie werden anschließend direkt wieder herausgenommen und Anfang der kommenden Woche dann fachgerecht und mit Spezialmörtel endgültig befestigt.“ Übers Wochenende werden sie deshalb also nicht zu sehen sein, sagt Schmitz.