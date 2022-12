Jahrestag der Amokfahrt : „Als ich in die Brotstraße gekommen bin, war da Krieg“ — Wie die Notfallseelsorge den Menschen nach der Amokfahrt geholfen hat

Daniela Standard ist die Koordinatorin der Notfallseelsorge für die Stadt Trier und den Kreis Trier-Saarburg. Sie war auch bei der Amokfahrt vor zwei Jahren im Einsatz. Foto: Rainer Neubert

Trier Daniela Standard war als Notfallseelsorgerin am 1. Dezember früh am Ort des Geschehens. Die Hilfe für Menschen in Ausnahmesituationen ist für sie eine Lebensaufgabe. Um das Erlebte zu verarbeiten, hilft ein Ritual.