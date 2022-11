„Wir gedenken der betroffenen Menschen vom 1. Dezember 2020" steht auf der Gedenkplatte, die vor einem Jahr an der Mauer in Nähe der Porta Nigra angebracht wurde. Die Platte, gefertigt vom Trierer Bildhauer Henning Wirtz, erinnert an die Opfer der Amokfahrt durch die Trierer Innenstadt am 1. Dezember 2020. Foto: Christiane Wolff