Zweiter Jahrestag : Orte der Erinnerung an die Amokfahrt: Auffällig und unscheinbar

Auch im Dom erinnert ein Gedenkort an die fünf Todesopfer. Foto: Roland Morgen

Trier Nicht nur das Datum 1. Dezember bringt die Amokfahrt von 2020 in die öffentliche Erinnerung. Es gibt auch weniger bekannte Gedenkorte – und eine für Trierer Verhältnisse ungewöhnliche Grabstätte.

Eine schlichte Holztafel an einer jungen Baum-Magnolie und daneben das Foto einer Frau sagen mehr als tausend Worte. „Ariane Thal – Lehrerin“ heißt es dort. Wer damit nichts anfangen kann, der erkennt an den Lebensdaten die Hintergründe. Todestag: 1.12.2020. Ja, Ariane Thal gehört zu den fünf Menschen, deren Leben bei der Amokfahrt vor zwei Jahren ausgelöscht wurden, „einer unfassbar sinnlosen Tat“, wie es prägnant und treffend im Nachruf der Schulgemeinschaft der BBS für Ernährung, Hauswirtschaft und Soziales (EHS) Trier heißt. Den Magnolienbaum hat die Stadt zum Gedenken und zur Erinnerung an die damals 52-Jährige, die als sehr natur- und baumliebend galt, gepflanzt. Ein Grab gibt es nicht. Die Angehörigen der aus Hamburg stammenden Lehrerin haben sich für eine Seebestattung entschieden.

Im Palastgarten wurde ein Baum zum Gedenken an die Berufsschullehrerin Ariane Thal gepflanzt. Foto: Roland Morgen

Sehr auffällig und in prominenter Lage die Grabstätte von Georgios und Virginia K. auf dem Hauptfriedhof – schon vom Eingangsbereich an der Herzogenbuscher Straße aus zu erkennen. Gleich links von der historischen Friedhofskapelle: Leuchtend weißer Marmor dort, wo sonst dunkle Farben der Trauer dominieren. Der Zahnarzt (45) und seine erst neun Wochen alte Tochter gehörten der Griechisch-Orthodoxen Kirche an, in der Erdbestattungen die übliche Form sind. Ebenfalls nicht ungewöhnlich, dass Bilder der Verstorbenen die als Familiengruft angelegte Grabstätte zieren. Und auch hier ist es spätestens das markante gemeinsame Sterbedatum, das Aufschluss über das gemeinsame Schicksal von Vater und Baby gibt.

Auffällige Grabstätte an prominenter Stelle: Die Amokfahrt-Opfer Georgios und Virginia K. (Vater und neun Wochen alte Tochter) wurden nahe der historischen Kapelle beigesetzt. Foto: Roland Morgen

Zwei weitere Todesopfer, das Ehepaar Franz-Josef (77) und Ursula Lentes (73), haben ebenfalls auf dem Hauptfriedhof ihre letzte Ruhe gefunden. Die 25-jährige Studentin Katja Lieser wurde auf dem Friedhof St. Paulin in Trier-Nord beigesetzt.

Foto: dpa/Harald Tittel 33 Bilder Chronik: Die Amokfahrt in Trier vom 1. Dezember 2020 und ihre Aufarbeitung

Trauer, Betroffenheit, Wut, Anteilnahme: In den Wochen nach der Amokfahrt waren der Hauptmarkt und der Porta-Nigra-Vorplatz die Orte, an denen die Menschen Kerzen aufstellten und Blumen niederlegten.

Monatelang erinnerte ein Herz aus Kerzen in der Simeonstraße an die dort getötete 25-jährige Studentin. Foto: Roland Morgen

An der Stelle in der Simeonstraße, an der die Studentin ums Leben kam, formten Angehörige und Freunde aus Kerzen ein großes Herz und erneuerten es immer wieder.

Lesen Sie auch Gedenken nach der Amokfahrt : Sechs Stelen an der Porta, Bodenplatten in der City

Bis zur Schaffung der offiziellen Gedenkstätte markiert eine an der Begrenzungsmauer zwischen Porta-Vorplatz und Simeonstraße angebrachte Steintafel den Ort des öffentlichen Gedenkens.

Die Rückkehr der Lichter: Szene vom ersten Jahrestag der Tat an der Porta. Foto: Roland Morgen