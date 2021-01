Amokfahrt : Tabula rasa auch an der Porta

15. Januar 2021: Die Stadt hat die provisorischen Gedenkorte für die Opfer der Amokfahrt am 1. Dezember durch die Trierer Fußgängerzone aufgelöst. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Trier (rm.) Ungewohnt freie Sicht auf die Porta Nigra: Die Stadt Trier hat am Tag nach ihrer Ankündigung Taten folgen lassen. Am Freitagvormitag wurden in der Fußgängerzone die provisorischen Gedenkorte für die Opfer der Amokfahrt vom 1. Dezember aufgelöst.

Auch vor der Porta machten die Rathaus-Mitarbeiter weitgehend Tabula rasa. Neben Gedenkgegenständen, die aufbewahrt werden sollen, und Tausenden von ausgebrannten Kerzen entfernten sie auch den Weihnachtsbaum. Am Stadtwahrzeichen soll ein offizieller Gedenkort entstehen. Wo genau und wie er aussehen soll, ist nicht nicht entschieden.