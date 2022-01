Kriminalität : Amokprozess: Wieso immer weniger Zuschauer das Verfahren am Landgericht Trier verfolgen

Wer in den Gerichtssaal will, muss vorher eine Sicherheitsschleuse passieren. Foto: TV/Rolf Seydewitz

Trier Seit fünfeinhalb Monaten muss sich der mutmaßliche Amokfahrer von Trier vor Gericht verantworten. Ein Ende des Mordprozesses ist nicht absehbar. Ein Grund, warum ein Großteil der Zuschauerplätze mittlerweile unbesetzt bleibt?

Das Prozedere ist immer das Gleiche: Eine Stunde vor Beginn des Amokprozesses im Trierer Landgericht beginnen im Justizgebäude und rundherum die Vorbereitungen. Gegenüber dem Haupteingang parken – gut sichtbar – ein, zwei Polizeifahrzeuge, ebenso an den Nebeneingängen in der Dietrich- und in der Böhmerstraße. Im Landgericht wird derweil die Sicherheitsschleuse mit Justizbediensteten besetzt, oft wird vor Prozessbeginn auch noch ein Sprengstoffhund durch den großen Sitzungssaal geführt.

Wenn gegen 8.15 Uhr die blaue Minna den Gefangenen aus Wittlich bringt, wird der untere Teil der Dietrichstraße gesperrt, bis das Fahrzeug in der Tiefgarage des Gerichts verschwunden ist. Dort sind auch mehrere Zellen, in denen die Häftlinge auf den Beginn des Prozesses warten.

Wie man den Amokprozess am Landgericht Trier verfolgen kann

Etwa zur gleichen Zeit wird auch die Eingangstür in der Dietrichstraße geöffnet. Zuschauer und Journalisten, die über den Amokprozess berichten, werden nur über diesen Eingang ins Justizgebäude hineingelassen. Die Plätze für den im Amtsdeutsch Innenstadtverfahren genannten Mordprozess sind kontingentiert. Begründet wird dies mit den wegen der Corona-Pandemie einzuhaltenden Abständen und dem begrenzten Platzangebot im großen Sitzungssaal. 23 Plätze sind für Zuhörer reserviert, 13 für Medienvertreter. Dabei gilt das Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

In der eigens für das Verfahren erlassenen sechsseitigen sitzungspolizeilichen Verfügung steht unter anderem, dass Zuhörer „in der Reihenfolge ihres Eintreffens“ in den Sitzungssaal gelassen werden und keine Reservierungen möglich sind.

Das mag zu Beginn des Mordprozesses Mitte August vergangenen Jahres noch eine Rolle gespielt haben. Doch inzwischen hat das öffentliche Interesse an dem Verfahren spürbar nachgelassen. Herrschte an den ersten Verhandlungstagen noch reges Zuhörerinteresse, verliert sich inzwischen meist nicht einmal eine Handvoll Zuschauer im Sitzungssaal. Auch unter den Medienvertretern war die Beteiligung in der Vergangenheit deutlich größer.

Lange Dauer, Sicherheistvorkehrungen, viele Wiederholungen: Wieso immer weniger Zuschauer den Amokprozess verfolgen

Doch woran liegt‘s, dass das öffentliche Interesse offenkundig abnimmt? Ein Grund ist mit Sicherheit die lange Verfahrensdauer. Nach mittlerweile 20 Verhandlungstagen ist eine Art Routine eingetreten. An den meist ganztägigen Gerichtstagen werden jeweils um die zehn Zeugen befragt, ihre Aussagen unterscheiden sich oft nur marginal. Zuletzt ging es etwa an vier aufeinanderfolgenden Prozesstagen um den Beginn der Amokfahrt in der Konstantinstraße/Ecke Brotstraße. Da mögen Zuhörer mitunter den Eindruck gewinnen, dass sie immer nur das Gleiche zu hören bekommen – auch wenn kleine Unterschiede in den Schilderungen für den Prozess sehr wichtig sein können.

Eine Hürde sind die Sicherheitsvorkehrungen. Wer als Zuhörer in den Verhandlungssaal will, muss eine Sicherheitsschleuse wie auf dem Flughafen passieren. Ob Jacken, Taschen oder selbst kleine Portemonnaies – alles wird von den Justizbediensteten durchsucht. Das Ganze kann schon mal einige Minuten dauern.

Und wer während der Verhandlung mal kurz den Sitzungssaal verlassen und auf die Toilette möchte, muss danach die gleiche Prozedur noch einmal durchlaufen. Das nervt. Zudem muss im Zuhörerbereich seit kurzem während des gesamten Prozesses eine FFP2-Maske getragen werden. Nach ihrem Geimpft-, Getestet- oder Genesenenstatus werden Besucher allerdings im Trierer Justizgebäude bislang nicht gefragt.

Sicherheitsvorkehrungen für den Angeklagten

Auch im Sitzungssaal selbst gelten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Der mit Hand- und Fußschellen in den Raum geführte Angeklagte sitzt dort hinter schusssicherem Glas, er wird von mehreren Justizbediensteten und Polizisten bewacht. Zusätzlich sind noch mehrere bewaffnete Personenschützer im Saal, weil der federführende Staatsanwalt wegen eines anderen Verfahrens unter Polizeischutz steht. Auch außerhalb des Sitzungssaals sind während des Prozesses Polizisten unterwegs.

23 Plätze im großen Sitzungssaal sind für Zuhörer reserviert, die meisten Stühle bleiben inzwischen leer. Foto: TV/Rolf Seydewitz