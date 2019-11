Trier Der Autofahrstil verrät viel über den Charakter eines Menschen, heißt es. Wenn das zutrifft, dann möchte man viele Leute, die mit ihren Vehikeln auf Trierer Straßen unterwegs sind, gar nicht erst näher kennenlernen.

Über die Zeitgenossen, die sonntags zur Bäckerei in der Fußgängerzone fahren, um – mit Sportklamotten bekleidet! – dort ihre Frühstücksbrötchen zu kaufen, kann man sich ja noch amüsieren.

Ebenso über diejenigen, die ihre PS-starken Gefährte mit Handy am Ohr durch die Landschaft steuern: „Armer Kerl. Teures Auto gekauft, da war kein Geld mehr übrig für eine Freisprecheinrichtung.“ Oder die Poser, die mit aufgemotzten Schlitten so nah wie möglich an der Shisha-Bar parken.