Aufgepasst : Ab Montag gibt es Punkte an Trierer Ampeln

Ein Ampelblitzer steht an der Kreuzung Wasserweg/Franz-Georg- und Schöndorfer Straße in Trier-Nord. Während des Testbetriebs sind dort mehrere Autofahrer aufgefallen. Foto: Roland Morgen

Trier Am Montag wird es ernst für Autofahrer in Trier: Die Ampelblitzer, die bisher nur im Testmodus arbeiteten, werden an drei Ampeln „scharf“ geschaltet. Ab dem Zeitpunkt drohen Punkte und weitere Sanktionen.

Die Testmessungen der Ampelblitzer verlaufen aus Sicht des Ordnungsamts der Stadt Trier durchweg positiv. Elmar Geimer, Abteilungsleiter der städtischen Bußgeldstelle, sagt: „Die Technik läuft einwandfrei und die Mitarbeitenden des Ordnungsamts haben sich in das neue Aufgabengebiet einarbeiten können.“ Die bisherigen Tests verliefen unter anderem im Wasserweg und in der Kaiserstraße. Das Ordnungsamt stellte dort pro Tag jeweils circa zehn Verstöße fest. Am Martinsufer wurden im Testbetrieb an knapp zwei Tagen insgesamt 36 Rotlichtverstöße verzeichnet.

Bisher hatten die Rotlichtverstöße keine Folgen für die Verursacher. Das ändert sich nun. Der städtische Verkehrsüberwachungsdienst wird am Montag, 9. August, mit dem echten Messbetrieb beginnen. Gestartet wird an drei Standorten (Wasserweg, Kaiserstraße und Martinsufer). Erfolgen die weiteren Eichtermine zeitnah, rechnet das Ordnungsamt bis Anfang September mit dem Start des Messbetriebs am Pacelliufer (Hohenzollernstraße) und in der Luxemburger Straße (Niederkircher Straße). Der Start am sechsten Standort (Pacelliufer/Pellinger Straße) steht noch nicht fest. Die Anlagen laufen rund um die Uhr, ohne dass Überwachungskräfte vor Ort sein müssen.

Lesen Sie auch Analyse : Warum Trier eine Raser-Stadt ist