Neue Kontrollstellen : Neue Ampelblitzer in Trier verschoben: Ein Wunschstandort deutet sich an

An der Kontrollstelle an der Luxemburger Straße fallen vor allem Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit auf. Dort gilt Tempo 50. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Gleich drei neue Ampelblitzer sind am 1. Dezember im Südwesten der Stadt Luxemburg in Betrieb gegangen. Auch in Trier sollte eigentlich noch in diesem Monat eine weitere Blitzersäule aufgestellt werden. Insgesamt sollen es einmal zwölf Standorte sein.