Bisher gibt es sechs Säulen Sechs neue Ampelblitzer in Trier geplant, einer in diesem Jahr – doch es gibt Probleme

Trier · Ampel ist nicht gleich Ampel. Deshalb kommen in Trier an manchen Stellen Autofahrer noch ohne Punkte davon, wenn sie das Rotlicht ignorieren. Zumindest an einer Stelle will die Stadtverwaltung dies noch in diesem Jahr ändern – doch die ursprüngliche Planung sah ganz anders aus.

16.06.2023, 07:32 Uhr

Wer von der Mosel kommen auf der Südallee Richtung Kaiserthermen unterwegs ist, muss oft an mindestens einer Ampel halten. Nicht alle Verkehrsteilnehmer sehen das ein und fahren bei Rot oder zu schnell. Ein Ampelblitzer in Höhe Stadtbad könnte möglich Rotlichtverstöße dokumentieren – und Autofahrer dazu bewegen, ordnungsgemäß zu fahren. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Von wegen perfekte Welle. Wer es unter Einhaltung aller Regeln in einem Zug mit dem Auto vom Moselufer bis zum Kaiserthermen-Kreisel schaffen will, schaut in die Röhre. An mindestens einer Lichtzeichensignalanlage erscheint mindestens ein Gelblicht. Meist jedoch bremst eine rote Ampel die Fahrt. Deshalb wird dort öfter schneller und bei Rot gefahren. Die Stadt Trier hat eigentlich ein probates Mittel gegen Raser und Rotlichtignorierer.