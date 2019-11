Stadt bessert neue Ampelschaltung an Römerbrücke nach

An der Römerbrücke gibt es eine neue Verkehrsregelung. Wer in die Luxemburger Straße abbiegt, muss stärker auf den Gegenverkehr achten. Foto: TV/Marius Kretschmar

Trier Anwohner sehen eine Gefahr darin, dass zwei Fahrtrichtungen Grün haben. Schild und Signallicht weisen auf die Situation hin.

Wenn die Ampeln für zwei Fahrtrichtungen Grün zeigen, aber keine freie Fahrt für beide besteht, reden Fachleute von einem „bedingten Konflikt“. Neuerdings gibt es einen solchen auch auf dem westlichen Römerbrückenkopf in Trier. Der Verkehr von der Römerbrücke und von der Eurener Straße (Bahnbrücke) hat gleichzeitig Grün. Darin sieht die Stadt eine geeignete Möglichkeit, „um die Wartezeit der vielen aus der Aachener Straße kommenden Linksabbieger in Richtung Römerbrücke zu verringern“, erklärt Stadt-Pressesprecher Ernst Mettlach.

(r.n.) Die Luxemburger Straße wird in jede Fahrtrichtung Schutzstreifen für Radfahrer bekommen. Das hat die Stadtverwaltung bei der Sitzung des Bauausschusses am Mittwochabend mitgeteilt. Die Sicherheitsüberprüfung habe ergeben, dass eine entsprechende Markierung möglich ist. Die Streifen sollen 1,5 Meter breit sein. Die Straßenbreite für Autos wird dann auf bis zu 5,20 Meter reduziert. Die Markierungen werden im Frühjahr aufgebracht.

Der „bedingte Konflikt“ sei gängige Praxis, sagt die Stadt. An 41 Stellen in Trier gebe es ähnliche Regelungen. Eine erhöhte Gefahr gehe aus den Unfallstatistiken nicht hervor.

Zur Erleichterung von Andrea Biesdorf und anderen wurde aber mittlerweile nachgebessert. Der Verkehr aus der Eurener Straße bekommt nun ganztägig eher Grün als die Linksabbieger von der Römerbrücke. So müssen diese warten, bis der Gegenverkehr aus der Eurener Straße durch ist. Vorher war die Ampel nur in der ersten Tageshälfte auf diese Weise geschaltet.

Bei der Gesamtbewertung gehen die Meinungen und Erfahrungen teilweise auseinander. Laut Stadt fließt der Verkehr flüssiger ab als zuvor. Auch hätten sich die Autofahrer bereits an die neue Situation gewöhnt. Andererseits stellen Fahrer fest, dass sie mitunter gerade in der Aachener Straße auffällig lang warten müssen. Der ungewöhnliche Rückstau am Donnerstagmorgen war allerdings auf Kanalarbeiten zurückzuführen.