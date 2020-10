Justiz : Geldstrafen nach tödlichem Verkehrsunfall

Trier Zu Geldstrafen hat das Amtsgericht Trier am Montag einen Mann (37) und eine Frau (55) verurteilt, die nach einem schweren Verkehrsunfall vor knapp 14 Monaten wegen fahrlässiger Tötung angeklagt waren.

Sie fuhren die an dem Unfall in der Luxemburger Straße (Trier-Euren) beteiligten Autos. Nach Auffassung des Gerichts haben beide den folgenschweren Zusammenstoß verursacht: die Frau durch zu langsames, der Mann durch zu schnelles Fahren. In dem Auto der 55-Jährigen starb die Beifahrerin (58); beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen.