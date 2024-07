„Können nicht warten, bis etwas passiert“ 53-jähriger Vater wegen Stalkings verurteilt – warum die Strafe härter ausfiel als beantragt

Selbst der kleine Gerichtssaal 74 am Amtsgericht Trier wirkt an diesem Dienstag zu groß. Nur sechs Verfahrensbeteiligte sitzen im Raum. Die Staatsanwältin erhebt sich und verkündet die Anklage: Dem 53-Jährigen wird vorgeworfen, insgesamt 16-mal seinen ehemaligen Arbeitsplatz in einem Restaurant in Olewig aufgesucht zu haben, um mit seiner Vorgesetzten Frau T. zu sprechen. Er habe sich in diese verliebt und sei fest davon überzeugt, dass sie seine Gefühle erwidere.