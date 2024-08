Longuich und Issel Hier gibt es Cocktails „to go“ an der Mosel

Die Idee, einen Cocktailwagen aufzustellen, hatte Dirk Mader vor vier Jahren. 2020 steckte die Welt gerade in der Corona-Pandemie und die ganze Gastronomie hatte zu kämpfen. Natürlich war Dirk Mader diese Situation bewusst, doch er ließ sich nicht davon abhalten, mit seinem kleinen Cocktailwagen an der Mosel hin und her zu fahren. „Mobile Cocktailwagen gibt es einige und es gibt auch viele Menschen, die sich solch einen Wagen anschaffen. Meist scheitert es dann aber in der Umsetzung“, sagt Dirk Mader, „Gerade während der Corona-Pandemie konnten viele Betreiber ihr Konzept nicht aufrechterhalten.“ Natürlich sei die Situation für alle schwierig gewesen, schließt Dirk Mader ab.