Oster-Wochenende : Diese Gastro-Terrassen an Ausflugszielen und Museen in Trier haben geöffnet

Foto: Roland Morgen

Trier Restaurants und Cafés dürfen in Trier auf ihren Außenterrassen Gäste empfangen, die per Schnelltest negativ auf das Coronavirus getestet wurden und vorab reserviert haben.

Viele Gastronomen lassen ihre Betriebe unter diesen Bedingungen trotzdem geschlossen. Ein verbindlicher Überblick, wer auf und wer zu hat, ist angesichts der vielen Gastrobetriebe in Trier schwierig. Bei einigen der bekannten Ausflugslokale in und um Trier hat der TV nachgefragt:

Villa Weißhaus Als das komplett renovierte Restaurant Villa Weißhaus im Oktober Wiedereröffnung feierte, erwischte der neue Betreiber ein Wochenende mit Top-Wetter: Das Restaurant war – gemäß Corona-Regeln – über Tage komplett ausgebucht. Nach der monatelangen Zwangspause hat das Gastro-Juwel mit dem besten Ausblick über Trier seit Sonntag seine Terrasse wieder geöffnet, und zwar täglich von 11.30 bis 18 Uhr.

Wollscheid Auch das Traditionsgasthaus Wollscheid in Alt-Tarforst lockt mit einem schönen Biergarten – bleibt aber über Ostern weiter geschlossen. „Es gibt einfach noch zu wenig Möglichkeiten, wo die Leute sich testen lassen können, und richtig etabliert hat sich das Ganze auch noch nicht“, heißt es seitens der Betreiber.

Jahreszeiten Auf den Liegewiesen und dem Spielplatz auf dem Petrisberg war an den vergangenen Tagen schon richtig viel los. Auch an Ostern dürfte es viele für einen Spaziergang auf den Berg ziehen. Das Jahreszeiten am Turm Luxemburg lässt übers Osterwochenende zwar noch seine beliebte Terrasse zu. „Wir haben aber einen Verkaufsstand aufgebaut“, berichtet eine Mitarbeiterin. Zum Mitnehmen wird nicht nur Kaffee und Kuchen angeboten, sondern auch Getränke und kleine Gerichte.

Blesius Garten Auch der Blesius Garten öffnet an Ostersonntag und Ostermontag von 12 bis 20 Uhr seine Terrasse. Gäste, die reservieren möchten, müssen sich für das Ostermenü in drei oder vier Gängen verbindlich anmelden.

Foto: Rainer Neubert 33 Bilder Der Frühling ist da! Impressionen für das Osterwochenende

Café Mohrenkopf Das beliebte Ausflugs-Café verkündet auf seiner Facebook-Seite, dass die Terrasse mit dem tollen Blick auf Trier vorerst weiter geschlossen bleibt. „Leider sind viele Dinge hier für uns noch im Unklaren“, schreiben die Betreiber. Unter den aktuellen Voraussetzungen negativer Test plus Reservierung – sei eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Öffnung nicht möglich. „Daher bleibt unser Café auch weiterhin geschlossen, bis sich die Lage stabilisiert hat und für uns umsetzbare Vorgaben und Regelungen vorhanden sind.“

Brubacher Hof Das herrlich gelegene Viez-Flieten-Hähnchen-Restaurant am Rande des Mattheiser Walds ist am Samstag und Sonntag weiterhin geschlossen.

Und was lässt sich jenseits der Gastronomie noch erleben? Die Trierer Museen haben an Ostern folgendermaßen geöffnet:

Rheinisches Landesmuseum:

Geöffnet an Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt nur mit Voranmeldung online unter gdke.rlp.de/de/service/publikationen-online-shop/online-tickets oder montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr telefonisch unter 0651/9774-147.

Stadtmuseum Simeonstift:

Geöffnet an Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt nur mit Voranmeldung online unter termine-reservieren.de/termine/trier oder telefonisch während der Öffnungszeiten an der Museumskasse unter Telefon: 0651/718-2451 (Es stehen drei Zeitfenster zur Auswahl: 10 bis 12 Uhr, 12.30 bis 14.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr. Aktuell sind Sonderausstellungen über die Universität Trier und das jüdische Leben in Trier zu sehen.

Museum am Dom: