Ein Platz fürs neue Weltkulturerbe Nach dem Wein- auch ein Viezstand in Trier? „Prima Idee!“

Es ist erst wenige Jahrzehnte her, da galt Viez in Trier als „Arme-Leute-Getränk“. Selbst bei Einheimischen. Zugezogenen war entsprechend schwer zu vermitteln, warum 0,4 Liter des herben Apfelweins gerade mal 1,20 DM kosteten, während für die selbe Menge Bier mindestens das Doppelte zu berappen war. So billig? Das weckte Misstrauen. Da kann Viez doch nix taugen, so das Vorurteil. Lokalpatrioten und Kenner hingegen standen zu ihrem Nationalgetränk und tun es weiterhin. Und sie haben reichlich Gesellschaft bekommen. Wie die trierische Mundart – vor allem Helmut Leiendecker und seiner Bloas sowie dem Kleinen Volkstheater seien Dank – gilt Viez mittlerweile als hip. Er ist Identifikations-Elixier, flüssige Form von (Wahl-) Heimat. Von den Durstlöscher-Qualitäten mal ganz zu schweigen. Entsprechend ging die Nachricht vom 13. März, dass Viez nun zum immateriellen Unesco-Weltkulturerbe gehört, den Fans „runter wie Öl“. Und sie weckte Begehrlichkeiten. Denn kurz nach der bejubelten Eröffnung der 40. Saison des Trierer Weinstandes am Freitag vergangener Woche kam eine weitere Nachricht, die reichlich Resonanz bewirkte: Der Trierische Volksfreund berichtete von Plänen aus dem Betreiberkreis der Gaststätte Früh bis spät (Glockenstraße), das verwaiste Ladenlokal Hauptmarkt 1 – in unmittelbarer Nähe zum Weinstand – in einen Kölsch-Ausschank zu verwandeln.