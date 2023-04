Was hilft gegen brutale Sprengkommandos? Warum die Sprengung von Geldautomaten in Trier und Trier-Saarburg kaum zu stoppen ist

Wer in den sozialen Netzwerken danach sucht, findet die Videos, in denen die meist aus den Niederlanden in fetten Boliden anreisenden Täter die Sprengung eines Geldautomaten feiern und die Polizei verhöhnen. Tatsächlich herrscht unter den Innenministern in ganz Deutschland Alarmstimmung angesichts der dramatisch zunehmenden und immer rücksichtsloseren Anschläge auf Selbstbedienungsstationen und Bankautomaten in Vorräumen von Geschäften.