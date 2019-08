Verkehr : Busse fahren wegen Rallye anders

Waldrach/Kasel Wegen einer heute, Freitag, stattfindenden Wertungsprüfung der ADAC-Rallye werden Busrouten im Ruwertal geändert. Wie die Stadtwerke Trier ergänzend zu einer kürzlichen Pressemitteilung (der TV berichtete) mitteilen, müssen die Linie 30 und 86 in Waldrach von 8 bis gegen 21 Uhr umgeleitet werden.

Die Umleitungsstrecke wird wie folgt angepasst: Die Busse der Linie 30 sowie die Schulbusse zur Ruwertalschule fahren bis 8 Uhr in Waldrach die normale Route. Ab 8.15 Uhr ist Waldrach für den gesamten Linienverkehr gesperrt. Die Busse mit Ziel Waldrach fahren ab der Haltestelle Weinbergsweg über die Bahnhofstraße bis zur Haltestelle Pätscher Weg. Von dort starten sie dann wieder planmäßig in Richtung Trier/Pluwig. Die Busse mit Ziel Morscheid fahren über Bahnhofstraße, Hermeskeiler Straße, Morscheider Straße, Schloss Marienlay und Morscheid nach Riveris. Für die Rückfahrt gilt die gleiche Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge.