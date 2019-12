Zeugen gesucht : Angeblicher Grapscher auf Trierer Weihnachtsmarkt Keine weiteren Zeugen

Trier Die sechs bis acht Frauen, die laut eines Passanten vorige in der Trierer City sexuell belästigt worden sein sollen, haben sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Ein Passant hatte am Dienstag voriger Woche der Polizei gemeldet, dass ein Mann auf dem Kornmarkt sechs bis acht Frauen nacheinander gegen deren Willen umarmt und auf den Mund geküsst haben soll. Die Polizei nahm den Verdächtigen und seinen Begleiter anschließend auf dem Weihnachtsmarkt fest. Beide Männer waren laut zuständigem Untersuchungsrichter stark alkoholisiert und wurden daher über Nacht in eine Ausnüchterungszelle gesperrt.

Die Polizei suchte per Aufruf in verschiedenen Medien nach weiteren Zeugen und bat auch die betroffenen Frauen, sich zu melden. In ihrer Pressemitteilung sprach die Polizei anfangs von mehreren Zeugen und mehreren Hinweisen, räumte anschließend allerdings ein, dass nur der eine Passant den Vorfall gemeldet habe. Auch anschließend seien keine weiteren Hinweise auf die mögliche Straftat eingegangen.