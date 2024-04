Zwei Verletzte nach Auseinsersetzung Zwei Monate nach Verurteilung: Junger Mann soll bei Festival erneut zugeschlagen haben

Die Tatorte liegen nur gut einen Kilometer voneinander entfernt. An Weiberfastnacht 2023 gab es nach einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Discothek in Trier-West eine Massenschlägerei. Beim „Trier Music Festival“ in der Trierer Messeparkhalle hat es am frühen Sonntagmorgen ebenfalls eine Schlägerei gegeben. Es sieht so aus, als ob einer der Beteiligten identisch ist.