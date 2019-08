Kostenpflichtiger Inhalt: Mieten : Angespannte Lage in Sachen Wohnungsmarkt in Trier

Der wohl sichtbarste Leerstand in Trier: Das Burgunderviertel auf dem Petrisberg. Die von der Entwicklungsgesellschaft EGP beauftragte Gestaltung soll auf den bevorstehenden Wandel des Viertels hinweisen. Foto: Rainer Neubert

Trier Eine Studie hat das Thema Wohnen in Trier untersucht. Das Ergebnis: Die Mieten sind zu hoch, hier muss sich etwa tun.

An der Frage, ob es genug Wohnungen und Häuser in Trier gibt, scheiden sich die Geister. Die einen wissen von drei leerstehenden Häusern, die anderen sagen, dass es keine bezahlbaren Wohnungen auf dem Markt gibt. Das rheinland-pfälzische Finanzministerium hat eine Studie in Auftrag gegeben, die etwas Licht ins Dunkel bringt. Wie viele Häuser und Wohnungen stehen in Trier leer? Und wie hoch sind die Mieten im Vergleich zu anderen Städten im Land?

Das von der Empirica AG verfasste Gutachten hatte das Ziel, angespannte Wohnungsmärkte im Land zu identifizieren, für die eine Mietpreisbremse gelten soll. Diese Bremse soll verhindern, dass bei einer Wiedervermietung die Höhe der zu zahlenden Miete zu stark steigt. Allerdings: Die Mietpreisbremse wird sowohl von Mietern als auch von Vermietern durchaus kritisch gesehen. So oder so: Das Ergebnis der Untersuchung lautet, dass in Trier die Lage so angespannt ist, dass etwas getan werden muss.

Lesen Sie auch Wirtschaft : Auch die Mieten in der Region steigen stark

Info Was die Mietpreisbremse bewirken soll Bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt darf die neue Miete im Normalfall höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Es gibt jedoch Ausnahmen wie beispielsweise bei umfassenden Renovierungen. Wie viel Miete pro Quadratmeter üblich ist, kann dem sogenannten Mietspiegel entnommen werden. Dabei spielen das Baujahr des Gebäudes, die Lage und die Ausstattung eine Rolle. In der Region gilt die Lage in Mainz, Landau, Speyer und Trier als angespannt. Nicht jedoch in Koblenz, Kaiserslautern oder Saarbrücken. Für Trier ist ein Mietspiegel abrufbar unter der Adresse www.trier.de/bauen-wohnen/wohnraum/mietspiegel/

Ein wichtiger Indikator für den Handlungsbedarf ist laut Empirica AG die Mindestleerstandquote. Vier Prozent Leerstand werden im Gutachten als Grenze bezeichnet, unterhalb derer ein Wohnungsmarkt als angespannt gilt. Der Anteil leerstehender Wohnungen in Trier hat sich laut Untersuchung gegenüber einer Studie aus dem Jahr 2015 von 3,3 Prozent auf drei Prozent verringert (siehe Grafik). Eine ähnliche Entwicklung gibt es im Landkreis Trier-Saarburg und im Eifelkreis Bitburg-Prüm, während sich die Lage im Landkreis Vulkaneifel und im Landkreis Bernkastel-Wittlich entspannt.

Neben der Miethöhe, die laut Studie in Trier insgesamt gesehen 14 Prozent über dem bundesweiten Mittel liegt, kommen Trier und der Kreis Trier-Saarburg nicht gut weg bei der Mietbelastung der Arbeitnehmer. Und zwar solcher, die in der Gebietskörperschaft wohnen, in der sie arbeiten. Luxemburg-Pendler zählen somit nicht dazu. In Trier ist die Mietbelastung der innerhalb Trier wohnenden Arbeitnehmer 26 Prozent höher als im Bundesdurchschnitt, im Landkreis Trier-Saarburg 46 Prozent höher.

Lesen Sie auch Ministerrat beschließt Mietpreisbremse in Trier und drei weiteren Städten

Für das zuständige Finanzministerium kann die Mietpreisbremse für Trier nur ein Element sein, „um einer sozial unerwünschten Preisentwicklung zu begegnen“. Daneben soll nach Auskunft von Sprecherin Ann-Kathrin Tauber noch in diesem Jahr ein Zweckentfremdungsgesetz in Kraft treten. Dies schaffe für Kommunen die Möglichkeit, Satzungen zu erlassen, die beispielsweise ein Vorgehen gegen einen grundlos längerfristigen Leerstand einer Wohnung verbieten. Das gilt auch für die gewerbliche oder freiberufliche Nutzung von Wohnraum.