Erneuter Angriff : Mysteriöser Radfahrer attackiert in Trier wahllos ahnungslose Passanten: Vier Vorfälle in einer Woche

Mysteriöser Radfahrer attackiert in Trier wahllos ahnungslose Passanten: Vier Vorfälle in einer Woche

Trier In der Trierer Innenstadt greift ein mysteriöser Radfahrer offenbar wahllos ahnungslose Passanten an. Jetzt hat der unbekannte Gewalttäter wieder zugeschlagen – dieses Mal auf der Römerbrücke.

Erneut hat ein unbekannter Radfahrer in Trier einen Fußgänger attackiert und ihm eine blutende Kopfwunde zugefügt. Das 56-jährige Opfer alarmierte noch selbst den Notarzt und die Polizei. Die jüngste Attacke ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr auf der Römerbrücke. Der Fußgänger war aus der Stadt Richtung Trier-West unterwegs, als der Radfahrer den Mann mit einem harten Gegenstand auf den Kopf schlug.

Die Ermittler prüften nun, ob es sich bei dem Täter um die selbe Person handelt, die bereits in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche einen Fußgänger in der Fußgängerzone schwer verletzt hat. Der 20-Jährige war von einem vorbeifahrenden Radfahrer mit einem Stein niedergeschlagen und dabei schwer verletzt wurden. Er war erst am Dienstag wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der junge Mann hatte durch den Schlag mit dem Pflasterstein einen Augenhöhlenbruch erlitten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Zwei weitere Vorfälle in der Trierer Südstadt könnten ebenfalls auf das Konto des Unbekannten gehen. In der Gilbertsraße war ein Pärchen ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche von einem vorbeifahrenden Radfahrer mit einem Pflasterstein beworfen worden. Verletzt wurde dabei niemand. In derselben Nacht wurde auch unweit entfernt ein Fahrzeug in der Gerberstraße mit einem Pflasterstein beschädigt.