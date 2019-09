Polizei : Angriff auf Fußgängerin in Trier: Zeugen gesucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Im Zusammenhang mit einem tätlichen Angriff auf eine Fußgängerin in Trier sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Am Montagabend, 16. September, gegen 21.30 Uhr sei die Passantin von der Römerbrücke kommend in Richtung Karl-Marx-Straße gegangen.

Als sie das vierspurige Johanniterufer überquert habe, sei sie von zwei Männern angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Die beiden Täter seien im Anschluss zu Fuß in die Karl-Marx-Straße geflüchtet. Die Polizei geht davon aus, dass der Vorfall auf der vielbefahrenen Uferstraße von Verkehrsteilnehmern beobachtet worden sein muss.