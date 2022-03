Drogen&Angriffe : Angstraum Palastgarten: Wie eine Bürgerbegehung hilft, mehr Sicherheit zu schaffen (Fotos/Video)

Trier Wie sicher fühlen sich Menschen nachts im Trierer Palastgarten? Dieser Frage ist die Stadt mit einer Bürgerbegehung nachgegangen. Was sich Bewohner für den Palastgarten wünschen und wie es um die Sicherheit in Triers grüner Oase wirklich bestellt ist.

Palastgarten Trier: Wie man den Angstraum entschärfen kann

Jetzt befasst sich der Kriminalpräventive Rat der Stadt Trier mit dem Problem. Vertreter von Stadt und Polizei wollen nun im Rahmen einer Bürgerbegehung das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum Palastgarten analysieren. Dabei steht die subjektive Wahrnehmung der Bürger im Vordergrund. "Unbekannte rauben Frau im Palastgarten aus" - es sind Schlagzeilen wie diese aus dem Dezember 2017, die im Gedächtnis bleiben. So sind es vor allem Drogen- und Eigentumsdelikte und sogenannte Rohheitsdelike, also beispielsweise Körperverletzungen, die hier im Palastgarten in der Vergangenheit immer wieder eine Rolle spielten. Doch als Kriminalitätsschwerpunkt stufen weder Stadt noch Polizei den Park ein.

Wo lässt sich etwas verändern, um das subjektive Sicherheitsgefühl zu verbessern?

Viele Vorschläge kamen am Ende der Begehung, an der sich rund 60 Trierer beteiligten, zusammen. Im Vordergrund stand dabei immer wieder die Forderung nach einer besseren Beleuchtung der Gehwege. Wenn alleine das umgesetzt wird, so die Meinung vieler, die sich an der Begehung beteiligt haben, verschwindet vielleicht auch das eine oder andere mulmige Gefühl, Nachts im Palastgarten.