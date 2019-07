Vereine : Anke Schmitt ist Bezirksschützenkönig

Mehring Zur feierlichen Krönung kamen zahlreiche Schützen der 12 historischen Schützenbruderschaften im Bezirk Trier in Mehring zusammen, um ihre neue Repräsentantin gebührlich zu ehren.

(red) Böllerschüsse kündigten große Ereignisse in Mehring an. Die Schützenbruderschaften des Bezirksverbandes Trier präsentierten sich mit ihren Fahnen und empfingen das neue Bezirksschützenkönigspaar Anke Schmitt und Kevin Jakobs auf dem Kirchvorplatz.

Nun wird Anke Schmitt im September dieses Jahres um die Ehre als Bundes- oder Diözesankönig beim Bundesschützenfest in Schloss Neuhaus kämpfen und beim Bundeskönigsschießen für den Bezirksverband Trier starten. Die Schützen des Bezirks Trier werden sie dabei tatkräftig unterstützen. Neben der Spannung während des Wettkampfes um die höchsten Repräsentanten des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften wird sicherlich auch die Teilnahme am großen Festumzug am Sonntag ein unvergessliches Ereignis sein. An diesem Festumzug durch Schloss Neuhaus treten rund 30 000 Schützen in Tracht und schmucken Kleidern friedlich für das Schützenwesen ein und repräsentieren dieses.