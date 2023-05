Open-Air-Weinbar Genießen mit Ausblick : Der Leiwener Weingarten Moselliebe

Schweich · Bei schönem Wetter und klarer Sicht treibt es viele Menschen in den Weingarten nach Leiwen. Das Ehepaar Ruppert hat aus Liebe zur Mosel und zum Wein dieses kleine Idyll erschaffen. Was aber ist das Besondere an ihrem Konzept?

11.05.2023, 12:06 Uhr

Herrliche Aussicht aufs Moseltal: Auf der Zummet-Höhe bei Leiwen ist im Weingarten Moselliebe an schönen Tagen viel los. Foto: TV/Verona Kerl

An schönen Tagen pilgern Wanderer, Weintrinker und Winzer auf die steile Zummethöhe. Dort oben - mit der grandiosen Aussicht auf die Moselschleife zwischen Leiwen und Trittenheim - scheint der Himmel auf Erden ein Stück näher zu sein. Das pittoreske Panorama kürte das Deutsche Weininstitut 2016 zur Schönsten Weinsicht. Doch das allein macht die Attraktivität des Ortes nicht aus. Das Ehepaar Anke und Stephan Ruppert hat den Platz zu einem ausgedehnten Weingarten namens Moselliebe umgestaltet, und zwar dort, wo einst das beliebte Hotel-Restaurant Zummethof stand.