Die AfD-Fraktion wird in der Stadtratssitzung am 12. November eine Neufestsetzung des Anliegeranteils bei der Berechnung der Straßenbaubeiträge für die Eltzstraße beantragen. Das hat Vorsitzender Michael Frisch am Montag angekündigt. Eine Beteiligung der Anlieger mit 50 Prozent der Ausbaukosten entspreche nicht den rechtlichen und sachlichen Gegebenheiten, denn die Straße diene überwiegend als Durchgangs- und Haupterschließungsstraße. Auch der Busverkehr sei laut einem neuen Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz als Durchgangsverkehr zu werten. Frisch: „Wir werden in der kommenden Ratssitzung beantragen, den Anwohneranteil auf 30 Prozent zu reduzieren.“