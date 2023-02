Einschulung Fünftklässler : Anmeldefrist vorbei — Wie wählen die weiterführenden Schulen in Trier ihre Fünftklässler aus?

Die Anmeldefrist der Grundschulkinder für die weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz ist zu Ende. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Trier Die Anmeldefrist für die weiterführenden Schulen endet in Rheinland-Pfalz im Februar. Ob die Kinder an den gewünschten Schulen angenommen werden, entscheiden dann die Schulleiter. Doch wie viele Bewerber nehmen die weiterführenden Schulen in Trier an? Nach welchen Kriterien wählen sie die Schüler aus?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franziska Trampert

Laut einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung interessieren sich die Eltern mehr denn je für die Bildung ihrer Kinder. Dementsprechend stressig ist für manche auch die Zeit, in der sich Eltern, Kinder und Lehrer nach einer weiterführenden Schule umschauen müssen. In Trier ist die Anmeldefrist hierfür Ende Februar vorbei. Die Entscheidung liegt ab diesem Zeitpunkt bei den Schulleitungen.

Was passiert, wenn die Plätze an den weiterführenden Schulen in Trier nicht ausreichen?

Bei der Frage kann Eveline Dziendziol, Sprecherin der ADD, alle Eltern und Schüler zunächst beruhigen: „Generell steht für jeden Schüler und jede Schülerin ein Schulplatz in der gewählten Schulart zur Verfügung.“ Dabei könne jedoch nicht die Aufnahme an einer bestimmten Schule garantiert werden. Gleiches gilt auch für Eltern und Schüler, die eine besondere Schulform, wie die integrative Gesamtschule wählen. Durch die begrenzte Kapazität kann es an diesen Schulen ebenfalls zu Ablehnungen kommen.

Die Anzahl an Bewerbern variiert an den weiterführenden Schulen in Trier stark. Marc Fellerich, Schulleiter der St. Maximin-Schule in Trier-Nord, gibt an: „Wir haben in jedem Jahr mindestens die doppelte Zahl an Anmeldungen.“ Die Schule ist dabei die einzige Realschule plus in Trägerschaft des Bistums. An den städtischen Realschulen ist die Lage anders. Michael Marx, Konrektor der Kurfürst-Balduin-Schule (KuBa), sagt, dass es bei ihnen in den letzten Jahren nie mehr Bewerber als Plätze gegeben habe. Auch Bewerber, die sich fristgerecht an der Moseltal-Realschule plus angemeldet haben, sollten laut stellvertretendem Schulleiter Marco Reinsbach einen Platz bekommen.

Bewerber der IGS könnten es dagegen schwerer haben. „Wir haben maximal 112 Plätze zur Verfügung, die Anzahl der Bewerber liegt aber immer höher“, sagt Schulleiter Dirk Schönhofen.

Am Friedrich-Spee-Gymnasium (FSG), dem einzigen, an dem auch ein G8-Abitur möglich ist, ist die Anzahl an Bewerbern laut Schulleiter Andreas Gehendges normalerweise nicht höher als die Anzahl der Plätze. Die Situation am Angela-Merici-Gymnasium (AMG), das unter der Trägerschaft des Bistums steht, sehe dagegen anders aus. Schulleiter Dr. Mario Zeck sagt: „Es gab in diesem Schuljahr deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber als in den zurückliegenden Jahren.“ Daher könnten einige potenzielle Interessenten in diesem Jahr nicht angenommen werden. Die anderen Gymnasien trafen keine genaue Angabe zu der Anzahl an Plätzen und Bewerbern.

Einschulungskriterien variieren in Trier je nach Schulform und Träger

Bei den Trierer Gymnasien sind die schulischen Leistungen weiterhin ein wichtiger Faktor in der Auswahl. Außerdem achten sie laut den von ihnen unterzeichneten Empfehlungsmaßstäben auf Lernkompetenzen, Verantwortungsbewusstsein und Arbeitshaltung. Beim AMG achte die Schulleitung außerdem darauf, dass sich die Schüler christliche Werte vertreten und sich mit dem christlichen Glauben identifizieren.

An den Realschulen sind die Kriterien weniger streng, da die Moseltal-Realschule plus und die KuBa-West meist genügend Plätze für die Bewerber zur Verfügung haben.

Bei der IGS gehe es nicht darum, nur die besten aufzunehmen. Stattdessen werden die Schüler aus drei „Leistungstöpfen“ (gut, mittel und schlecht) ermittelt. „Die errechnen wir aus dem Durchschnitt der Ziffernnoten der drei Hauptfächer Deutsch, Mathe und Sachunterricht“, beschreibt Schönhofen.

Kinder aus den umliegenden Kreisen nicht benachteiligt gegenüber Schülern aus Trier