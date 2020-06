Bildung : Anmelden zum Lesesommer: Start am Montag

Igel Der dreizehnte Lesesommer Rheinland-Pfalz startet am Montag, 22. Juni, für Kinder und Jugendliche. Die Gemeindebücherei Igel ist wieder dabei. Wer mitmachen möchte, kann sich per Anmeldekarte in der Bücherei anmelden und erhält einen Clubausweis.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken