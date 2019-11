Jugend musiziert : Anmeldeschluss für „Jugend musiziert“

Trier In diesem Jahr nahmen über 600 begabte Musiker aus dem ganzen Land an den acht rheinland-pfälzischen Regionalwettbewerben von „Jugend musiziert“ teil. Am Freitag, 15. November ist Anmeldeschluss für „Jugend musiziert“ für das Jahr 2020. Jährlich stellen sich begeisterte Jugendliche der Herausforderung, vor Publikum und einer Fachjury ein Programm zu präsentieren.

„Jugend musiziert“ 2020 ist für die Solo-Kategorien Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop) ausgeschrieben. Ensembles können in den Kategorien Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik teilnehmen. Anmeldung für den Regionalwettbewerb in Trier im Internet unter

www.jugend-musiziert.org