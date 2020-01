Schule : Anmeldung für St. Maximin-Realschule plus

Trier Wer sich für die fünften Klassen im Schuljahr 2020/21 an der St. Maximin-Schule, eine staatlich anerkannte kooperative Realschule plus in Trägerschaft des Bistums Trier, anmelden will, kann dies ab Januar tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken