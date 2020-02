Kinderbetreuung : Anmeldung für Ferienspaß des Kreises am Mittwoch

Anmeldung für Ferienspaß des Kreises am Mittwoch

Trier Wer einen Platz beim Ferienprogramm des Kreises Trier-Saarburg ergattern möchte, muss sich den Mittwoch, 5. Februar, vormerken.

Die Kreisjugendpflege veranstaltet in den ersten beiden Wochen der Sommerferien vom 6. bis zum 17. Juli den traditionellen Ferienspaß. Die Anmeldungen werden am Mittwoch, 5. Februar, von 15 bis 18 Uhr persönlich im Sitzungssaal der Kreisverwaltung oder telefonisch unter 0651/715-400 entgegengenommen. Da der Andrang bei der Ferienaktion erfahrungsgemäß groß ist, sollten die Erziehungsberechtigten ihre Kinder an diesem Tag möglichst früh anmelden, da bei der Platzvergabe unter anderem der Eingang der Anmeldungen ausschlaggebend ist.