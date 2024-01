Nach dem ersten Tanz verschwand sie 70 Jahre Eheglück: Anna und Ludwig Schmitt aus Heiligkreuz feiern ihre Gnadenhochzeit

Stolz präsentiert der 92-jährige Ludwig Schmitt ein altes Foto vom Bau des gemeinsamen Hauses, in welchem er mit seiner gleichaltrigen Ehefrau Anna noch heute wohnt. Am Dienstag haben die beiden 70 Jahre Ehe gefeiert. Zu Besuch waren Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Ortsvorsteher Hanspitt Weiler, die von Seiten der Stadt und Ministerpräsidentin Malu Dreyer Glückwünsche ausgerichtet haben. Auch dabei waren die Schwägerin und ihr Ehemann, welche dem Ehepaar bei alltagspraktischen Dingen helfen, sowie die Schwester von Anna Schmitt. Frau Ludwig sei dement und Herr Ludwig körperlich nicht mehr so fit, erklärt Herr Schmitt selbst.