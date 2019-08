Seit 65 Jahren verheiratet : Paar aus Mertesdorf feiert eiserne Hochzeit

Mertesdorf Die Arbeit im eigenen Hotel hat die beiden zusammengeschweißt. Das unter anderem nennen Anneliese und Josef Kirchen als Grund dafür, dass sie seit 65-Ehejahren unzertrennlich sind.

Nach arbeitsreichen 45 Jahren in der Hotelbranche hat sich das Paar 1995 in einem Haus hoch oben in Mertesdorf im Ruwertal niedergelassen. Dort empfangen die gut gelaunten Jubilare an ihrem Ehrentag einige Gratulanten: Stephanie Nickels, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ruwer, Kreisbeigeordnete Simone Thiel als Vertreterin von Landrat Günther Schartz sowie Elisabeth Hammes, erste Beigeordnete und Vertreterin des Ortsbürgermeisters Andreas Stüttgen. Sie überreichen Blumensträuße und Weinpräsente und übermitteln Grüße der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Alle hoffen auf ein baldiges Wiedersehen mit dem Paar – in fünf Jahren zur Gnadenhochzeit.