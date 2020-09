„... über die Aktion My Urban Piano, die mir schon einige Male den Arbeitsalltag musikalisch versüßt hat.“

Annette Ollinger (56), Waldrach, ist Mitarbeiterin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Büro am ADD-Standort Kornmarkt. Dort steht auch eines der zwölf für jedermann spielbaren Klaviere von My Urban Piano Trier. Die Aktion endet am Samstag, 27. September. Infos online unter: