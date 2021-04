Infrastruktur : Plan für neuen Discounter auf der Zielgeraden

Auf dem früheren Bahngelände bei Ralingen soll ein Supermarkt entstehen. Erste Überlegungen dazu hat es bereits im Jahre 2013 gegeben. Foto: TV/Albert Follmann

Ralingen Spätestens 2013 sollte in Ralingen ein Supermarkt seine Pforten öffnen. Acht Jahre später könnte dies nun Wirklichkeit werden.

Sozusagen eine Ehrenrunde müssen die Pläne für den neuen Supermarkt auf dem früheren Bahngelände bei Ralingen noch drehen. Weil es sozusagen in letzter Minute noch Änderungen an den bisherigen Festlegungen gegeben hat, können erneut Bürger und Behörden ihren Stellungnahmen abgeben. Doch nur zu den neuerlichen Änderungen. Mit den Stellungnahmen muss sich der Rat dann noch einmal auseinandersetzen. Anschließend ist dann die Kreisverwaltung Trier-Saarburg am Zug, die den Bebauungsplan genehmigen muss. Und dann kann es losgehen mit den Bauarbeiten.

Pläne für einen Supermarkt in der Sauertalgemeinde hat es bereits 2012 gegeben. Damals sollte auf dem Gelände am Ortseingang aus Richtung Wintersdorf kommend ein Edeka-Markt gebaut werden. Doch das Vorhaben zerschlug sich. Nun will dort die Handelskette Norma einen Markt mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern eröffnen.

Info Wie groß Supermärkte sein dürfen Nur in wenigen Gemeinden sind Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche erlaubt. Dagegen wendet sich eine von Julian Potemke (CDU) initiierte Petition aus dem Febraur. Ziel: Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche in allen Gemeinde erlauben. Mit dem Anliegen wird sich der Petitionsausschuss beschäftigen. Bereits Ende Januar hatte sich Innenminister Roger Lewenz (SPD) auf Anfrage von Arnold Schmitt (CDU) zum Thema geäußert. Danach werde im Rahmen der Überprüfung des Landesentwicklungsprogramms entschieden, ob auch in Orten ohne zentralörtliche Funktion oder in Kommunen mit weniger als 3000 Einwohnern die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ermöglicht werden soll und bis zu welcher Verkaufsflächengröße eine solche Ansiedlung oder Erweiterung möglich sein soll.

Dieses Vorhaben wirft zwei Fragen auf. Norma-Filialen gibt es in der Region bisher in in Trier, Waldrach, Hetzerath, Longuich, Temmels und Echternacherbrück. Letztgennanter Standort liegt nur acht Kilometer entfernt von Ralingen. Mit dem Auto sind es laut Routenplaner gerade einmal sieben Minuten Fahrzeit zwischen den Standorten. Das ist Harald Neusser, Norma-Expansionsleiter, bewusst. Er sagt: „Wir gehen davon aus, dass der Standort Ralingen genügend Kunden in Deutschland und in Luxemburg anspricht.“ Gerade der Standort in Echternacherbrück habe gezeigt, dass er für Kunden aus dem Großherzogtum attraktiv sei.

Die Verkaufsfläche lässt ebenfalls aufmerken. Denn im benachbarten Newel findet sich nach Auskunft der Ortsgemeinde niemand, der einen Verkaufsmarkt mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern (der TV berichtete) betreiben möchte. Es gibt sogar eine von Newelern initiierte Petition an dann rheinland-pfälzischen Landtag, diese Begrenzung zu ändern. Und auch Norma hätte nach Auskunft von Expansionsleiter Neusser lieber einen Markt mit 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche bezogen. Man gebe sich jedoch auch notgedrungen mit einem kleineren Markt zufrieden.

Sollten die Genehmigung für den Bauantrag von den zuständigen Behörden erteilt sein, soll das Vorhaben laut Norma im Sommer begonnen werden. „Der konkrete Eröffnungszeitpunkt wird sich dann aus dem Baufortschritt in der Folge ergeben“, sagt Neusser.

Auf dem schmalen Grundstück entlang der Bundesstraße 418 soll nicht nur ein Discounter seine Waren anbieten. Der Entwurf des Bebauungsplans sieht auch Flächen vor, die anders genutzt werden sollen. Nämlich für ein Wohnprojekt (Wohnen 60+) mit Arzt, Tagespflege und therapeutischen Einrichtungen.