Der Ortsbeirat hat entschieden : Positives Signal für Mc Trek

Seit Mitte 2019 steht das Gebäude des früheren Einrichtungshauses in Trier-Euren leer. Nun gibt es Ideen für eine neue Nutzung. Foto: TV/Harald Jansen

Trier (har) Weil die Sitzung des zuständigen Dezernatsausschusses krankheitsbedingt ausgefallen ist, wird der Stadtrat Trier in seiner Sitzung am Mittwoch (17 Uhr per Videokonferenz) über die Änderung eines Bebauungsplans in Trier-West entscheiden, ehe der entsprechende Fachausschuss des Stadtrats beraten hat.

So jedenfalls sieht es die Tagesordnung für die Ratssitzung vor.

Der geänderte Bebauungsplan für das Anwesen in der Eurener Straße soll die Ansiedlung des Outdoor-Ausrüsters Mc Trek ermöglichen. Geht es nach dem Willen des Ortsbeirats Trier-West, kann Mc Trek kommen. Ortsvorsteher Marc Borkam sagt zum Ergebnis der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats: „Der Ortsbeirat unterstützt die Vorlage zur Eurener Straße 1 einstimmig, weil damit der Leerstand beendet und das Umfeld verbessert wird.“ Die Attraktivität der Einkaufszone in der Stadtteilmitte werde gesteigert und zusätzlicher Wohnraum geschaffen, was der Ortsbeirat sehr begrüße.

Weiteres Thema der Sitzung ist der Wunsch, dass es mit dem Neubau der Kindertagesstätte St.-Adula in Trier-Pfalzel schneller vorangeht. Um weitere Terminverzögerungen und damit weitere Mehrkosten zu vermeiden oder zu minimieren sollen Vergabeentscheidungen von den Gremien auf die Fachdezernenten delegiert werden. Hintergrund sind Probleme mit dem ursprünglichen Auftragnehmer. Der hatte im November 2021 den Vertrag für die von ihm auszuführenden Arbeiten gekündigt. Nun müssen die Leistungen erneut vergeben werden.

In der Sitzung des Stadtrats geht es unter anderem zudem auch um die Umbenennung des Bischof-Stein-Platzes und um wiederkehrende Beiträge für Grundstücksbesitzer in Mariahof, Alt-Tarforst, Trier-Mitte und Trier-Zewen.

(har)