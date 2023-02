Urkundenverleihung : Ansprechpartner für Senioren in Trier ernannt

Therese Reinert, Margret Brucker und Maria Druckenmüller (2.,3. und 4. v. l.) präsentieren ihre Ernennungsurkunden als Senioren-Vertrauenspersonen. Foto: Stadt Trier

Trier (red) Nach einer coronabedingten Pause überreichten die Trierer Bürgermeisterin Elvira Garbes und Elisabeth Ruschel als Vorsitzende des Seniorenbüro-Trägervereins die Ernennungsurkunde an drei Seniorenvertrauenspersonen, die bereits in als Ansprechpartner vor Ort für die ältere Generation in ihren Stadtteilen tätig sind: Therese Reinert (Euren), Margret Brucker (Ruwer/Eitelsbach) und Maria Druckenmüller (Trier-Mitte/Gartenfeld).