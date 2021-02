Statistik : 29 Neuinfektionenin Trier und dem Kreis

Trier/Saarburg Gesundheitsamt: Tendenz zeigt wieder leicht nach oben – Anteil der Virus-Mutationen steigt.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Mittwoch 29 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, 17 aus dem Landkreis und zwölf aus der Stadt Trier.

Dabei steigt laut Gesundheitsamt inzwischen auch der Anteil der sogenannten „Britischen Virus-Mutation“ bei den Neuinfektionen. So beträgt der Anteil dieses Virustyps an der Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bereits mehr als 30 Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 115 Nachweise einer Virus-Mutation gemeldet, davon 94 Mal die sogenannte britische Viren-Mutation B.1.1.7. Weitere 21 Fälle müssen noch genauer differenziert werden.

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen beträgt nun 4928 (1830 in der Stadt Trier und 3098 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 31,4 sowie im Landkreis bei 50,2 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.