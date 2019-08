Kinder : Antike Göttergeschichten im Stadtmuseum Simeonstift Trier

Trier Die neue Folge der Reihe „Museumsdetektive“ im Stadtmuseum Simeonstift Trier startet am Freitag, 23. August. An vier Freitagnachmittagen in Folge, jeweils von 15.30 bis 17 Uhr, entdecken Kinder ab fünf Jahren die antiken Gottheiten von Aphrodite bis Zeus und gehen auf Spurensuche, anschließend werden göttliche Kunstwerke gebastelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red