Ehrung : Luxemburger Orden für Trierer

Luxemburg/ Trier Das Großherzogtum ehrt das Engagement von Anton Viktor Wyrobisch.

Der Theologe und Präfekt der Marianischen Bürgersodalität Trier 1610, Anton Viktor Wyrobisch, hat den luxemburgischen Ordre de mérite erhalten. Als früherer Lehrer am Auguste-Viktoria-Gymnasium in Trier war er mit unzähligen Schülern nach Luxemburg gekommen, um auf den Spuren der Congrégation Notre-Dame in Luxemburg zu wandeln: Immerhin waren es Schwestern aus Luxemburg, die 1640 in Trier eine Niederlassung des vom Hl. Pierre Fourier initiierten ersten europäischen Bildungsnetzwerks für die weibliche Jugend gründeten.