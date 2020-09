Kommunalpolitik : Antrag abgelehnt: Autofreie Römerbrücke nicht vor 2025

Trier Grüne und Linke scheitern in einer turbulenten Stadtratssitzung mit ihrer Forderung, die Brücke vorher testweise für motorisierten Individualverkehr zu sperren.

Zurück an angestammter Tagungsstätte: Triers Stadtrat tagte nach der vorübergehenden Auslagerung in die Europahalle am Dienstagabend erstmals wieder im Rathaussaal. Von Normalität aber keine Spur. Drinnen zusätzliche Tische und Plexiglaskabinen und somit kein Platz für Presse und Besucher, die im Foyer die Sitzung per Livestream des Offenen Kanals verfolgen konnten.