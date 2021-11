Wiederaufbau nach der Flut : Hochwasserschutz beginnt auf der Höhe

An vielen Stellen in Langsur wird an der Beseitigung von Hochwasserschäden gearbeitet. Foto: Recktenwald Martin

Langsur Der Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe im Juni läuft in Langsur auf vollen Touren weiter. Doch den Anwohnern stellen sich weiterhin Fragen: Wie lässt sich das finanziell stemmen? Und wie können in Zukunft derart drastische Ereignisse verhindert werden?

Den Wiederaufbau bei Privathaushalten und Unternehmen unterstützt das Land mit einem vom Bund querfinanzierten Fonds in Höhe von 15 Milliarden Euro. Drei Antragswege gibt es, um Geld aus diesem Topf zu erhalten, erläuterte Dr. Ulrich Link vom Vorstand der ISB. Der erste betrifft Schäden am Hausrat. Dort wird mit Pauschalbeträgen gearbeitet, abhängig von der Zahl der im Haushalt wohnenden Personen. Gutachten oder eine Bestätigung der Schäden durch die Gemeinde sind in diesem Segment nicht notwendig. Anders sieht es bei der Förderung zur Instandsetzung von Gebäuden aus. Dort werden diese formellen Schritte benötigt. „Es ist aber möglich den Antrag schon einzureichen und ein Gutachten erst später nachzuliefern“, versicherte Link, dass man bemüht sei bürokratische Hürden niedrig zu halten. Die Förderung in Höhe von bis zu 80 Prozent der Kosten schließe nicht nur die zur Wiederherstellung des Ursprungszustands notwendigen Arbeiten ein. Vielmehr ließen sich auch neue Maßnahmen zum Hochwasserschutz einrechnen. Wer also zusätzliche Sicherungen an seinem Haus verbauen möchte, kann diese gleich mit fördern lassen.