Traumhäuser : Haus mit 14 Garagen - und Swimmingpool: Diese Luxus-Immobilien stehen in Trier zum Verkauf

Foto: Thorben Behring

Trier Ein Grundstück von 20.000 Quadratmetern, Kamin aus dem 17. Jahrhundert und 6,5 Meter hohe Decken: Wer so etwas sucht, wird derzeit in Tarforst fündig. Doch auch weniger teure Immobilien finden sich aktuell in Trier. Was die Stadt noch zu bieten hat.