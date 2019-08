TRIER-FEYEN/WEISMARK Kein Bus der Stadtwerke fährt mehr auf der oberen Weismark bis 2021. Doch Anwohner wollen die Entscheidung der Stadtwerke nicht akzeptieren – und protestieren energisch.

Kein gutes Haar an der Chefetage der Stadtwerke Trier (SWT) lassen 30 Protestierer, die sich auf dem Platz Ecke Auf der Weismark/Pfahlweiher zum Gespräch mit dem TV versammelt haben, um ihrem Unmut einmal so richtig Luft zu machen.

Grund ist die Straßenbaustelle Pfahlweiher, die Ende Juli eingerichtet wurde. Der Protest geht weniger gegen die Baustelle, als vielmehr gegen die damit verbundenen Fahrplanänderungen der städtischen Busse. Die Sache ist schnell auf den Punkt gebracht: Alle drei bisherigen Haltestellen im Bereich Auf der Weismark, das sind (von „unten“) Cusanusstraße, Am Bildstock, Weismark-Pfahlweiher, wurden von den Stadtwerken inaktiv gestellt. Die Verkehrszeichen wurden zwar nicht zugehängt, aber mit dem Hinweis versehen, dass die besagten Haltestellen in der Zeit der voraussichtlich bis 2021 dauernden Bauarbeiten nicht angefahren werden.

So weit so gut, wenn es da nicht eine enorm weite Entfernung bis zur nächsten Haltestelle geben würde, sagen die Anwohner. Die befindet sich an der Einmündung Joseph-Haydn-Straße/Weismark und dürfte gut und gerne eineinhalb Kilometer entfernt sein von Haltestelle an der Haltestelle Pfahlweiher/ Weismark. „Zu weit“, meint Sophie Esper, Sprecherin des Bürgerprotestes. „Ich habe auf der Fahrt nach Hause schon angehalten und mir bekannte Leute mitgenommen, damit sie den beschwerlichen Weg bergauf nicht gehen mussten“, sagt sie.