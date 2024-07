Eltern sorgen sich Bewohnerparken: Laufen einer Kita in Trier-Süd deshalb die Erzieherinnen weg?

Die Kita Herz Jesu liegt mitten im Wohngebiet in Trier-Süd, Ecke Saarbrücker Straße/Friedrich-Wilhelm-Straße. Größere Parkplätze gibt es in dem Bereich nicht. Die Autos stehen dort Stoßstange an Stoßstange am Straßenrand. Unter diesen Fahrzeugen sind auch Autos von Erzieherinnen aus der Kita.