Eltern sorgen sich Bewohnerparken: Laufen einer Kita in Trier-Süd deshalb die Erzieherinnen weg?

Die Kita Herz Jesu liegt mitten im Wohngebiet in Trier-Süd, Ecke Saarbrücker Straße/Friedrich-Wilhelm-Straße. Größere Parkplätze gibt es in dem Bereich nicht. Die Autos stehen dort Stoßstange an Stoßstange am Straßenrand. Unter diesen Fahrzeugen sind auch Autos von Erzieherinnen aus der Kita. Einen eigenen Parkplatz hat die Einrichtung nicht. Bisher ist das kein Problem, aber die Stadt will in dem Bereich eine Bewohnerparkregelung einführen. Nur Menschen mit Erstwohnsitz in dem Viertel bekommen für 200 Euro pro Jahr einen Parkausweis für das Gebiet.