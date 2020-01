Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Apotheker kämpfen an vielen Fronten

Konz/Trier/Schweich/Mainz Zu wenige Fachkräfte, Konkurrenz aus dem Internet und unzulängliche politische Rahmenbedingungen: In Konz hat die Sternapotheke geschlossen. Auch Betriebe in Schweich und Trier stehen vor großen Herausforderungen.

Das Licht in der Sternapotheke ist aus. Apothekerin Kerstin Iversen und ihr Mann Peter Iversen-Schwier haben den Betrieb in Konz nach zwölf Jahren geschlossen. Eine Ursache ist, dass der Allgemeinmediziner seine Praxis in der Nachbarschaft altersbedingt geschlossen hat. So fielen viele Patienten mit Rezepten als Kunden weg. Denn: Apotheken in der Nähe von Arztsitzen laufen besser, weil die Patienten ihre Rezepte dort einlösen und die Pharmazeuten ihr Geld über die Masse an verkauften Arzneimitteln machen (siehe Info). Iversen-Schwier nennt vor allem drei weitere Gründe: Fachkräftemangel, neue gesetzliche Vorgaben und Konkurrenz durch Online-Apotheken. Apotheker aus Schweich und Trier sowie der Apothekerverband Rheinland-Pfalz bestätigen die Probleme. Eine Folge ist, dass die Zahl der Apotheken in Rheinland-Pfalz laut dem Verband in den vergangenen zehn Jahren um rund elf Prozent zurückgegangen ist.

Fachkräftemangel Personal wird zurzeit in vielen Apotheken in der Region gesucht. Fündig werden wenige – schnell fast niemand. Das belegt ein Blick in den Stellenmarkt auf der Internetseite der Landesapothekenkammer. In der Region Trier stehen zwei Stellengesuchen 22 Stellenausschreibungen gegenüber. Der Fachkräftemangel führte laut Peter Iversen-Schwier in der Konzer Stern­apotheke dazu, dass seine Frau bis zu 100 Stunden pro Woche gearbeitet habe. Dann sei sie zusammengebrochen. Fünf weitere Mitarbeiter hätten gekündigt. So war der Betrieb laut Iversen-Schwier nicht mehr aufrechtzuerhalten. „Wir finden keine PTAs mehr“, sagt der 55-Jährige.

Info Wie setzt sich der Preis für eine Arznei zusammen? Die Vergütung für öffentliche Apotheken basiert im Wesentlichen auf einheitlichen Honoraren und Abgabepreisen für verschreibungspflichtige Fertigarzneimittel. Im Schnitt machen diese Medikamente laut dem deutschen Spitzenverband der Apotheker 80 Prozent des Umsatzes aus. Die Honorare sind in der Arzneimittelpreisverordnung geregelt. Der Preis einer verschreibungspflichtigen Verpackung, der beim Verbraucher ankommt, errechnet sich aus einem Festzuschlag von drei Prozent auf den Apothekeneinkaufspreis. Hinzu kommt das Apothekenhonorar von 8,35 Euro. Die Apotheke erhält zudem 16 Cent, die sie an einen Fonds abgibt, aus dem Nacht- und Notdienste von Apotheken finanziell unterstützt werden. Hinzu kommt die Umsatzsteuer von 19 Prozent. Zahlt der Kunde 100 Euro lässt sich das folgendermaßen splitten: 70,40 Euro (Einkaufspreis), 2,92 Euro (Großhandel), 10,55 Euro (Apotheke), 16 Cent (Notdienstfonds), 15,97 Euro (Mehrwertsteuer). Die Apotheke führt noch 1,49 an die Krankenkasse ab (Apothekerabschlag).

Das Problem der Personalsuche kennt auch Sebastian Schardon, seit 2017 der Inhaber der Apotheke am Simeonstift in Trier. Er hat derzeit vier Stellen ausgeschrieben, zwei für ein Praktikum, eine Apotheker- und eine PTA-Stelle. „Wir haben nach wie vor einen Arbeitnehmermarkt“, sagt er. Das ginge so weit, dass Mitarbeiter von anderen Apotheken abgeworben würden.

Frank Eickmann, Pressesprecher des rheinland-pfälzischen Apothekerverbands, bestätigt die „problematische Personalsituation“ in der Branche. „Apotheker und PTAs sind anerkannte Mangelberufe“, sagt er. „Insbesondere im ländlichen Bereich ist die Akquise dieses Personals zusätzlich erschwert.“ Auch die Suche nach einem Nachfolge-Apotheker verlaufe oft erfolglos.

In Schweich ist die Nachfolge der beiden Filialen der Reuland-Apotheke gesichert. Jenny Chow hat beide Geschäfte zum Jahresbeginn von ihrem Vorgänger Johannes Hoffmann übernommen. Zuvor hatte sie 21 Jahre für ihn gearbeitet, seit sechseinhalb Jahren war sie Filialleiterin im Ermesgraben. Für sie sei der Fachkräftemangel bisher kein Problem gewesen. „Ich sehe wohl aber, dass ein Mangel entstehen wird, wenn unser Berufsstand und unsere politischen Vertreter nicht anfangen zu handeln.“



Kritik an Rahmenbedingungen An dem Beruf an sich liege es nicht, sagt Chow. „Es interessieren sich immer noch viele für Apotheker-Berufe.“ Aber: Früher hätten junge Leute gebangt, ob sie in Trier einen Ausbildungsplatz bekommen, insbesondere da das Angebot dort kostenlos ist. Das sei mittlerweile nicht mehr so. Chow führt das auf den Geburtenrückgang und auf die größere Auswahl an Berufen zurück, aber auch auf das im Verhältnis zu den Arbeitsbedingungen zu niedrige Gehalt.

Die Honorierung ist seit vielen Jahren unverändert, „so dass die Apotheken von einer wirtschaftlichen Entwicklung weitgehend abgekoppelt sind“, erklärt Eickmann. „Gleichzeitig steigen in den Betrieben die Kosten.“ Eickmann und Iversen-Schwier beklagen, dass die finanzielle Belastung durch immer weitere gesetzliche und administrative Verpflichtungen steige. Eickmann nennt die Digitalisierung in Form von elektronischen Rezepten und die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Herausforderungen. Das bestätigt der Trierer Apotheker Schardon. Es sei immer schwieriger, mit dem verschärften Datenschutz umzugehen. Das Prozedere schrecke die Kunden ab. „Das ist vor allem unsinnig in einer Apotheke, weil wir die Daten ohnehin vertraulich behandeln müssen.“ Die neue Verordnung greife deshalb an völlig falscher Stelle an und erschwere die tägliche Arbeit. Auch die Kontrolle der Dosierung oder Zusammenstellung von Medikamenten bei Stammkunden falle durch die Löschung der Daten schwerer.

Online-Konkurrenz Die Konkurrenz im Online-Handel belastet die Branche laut Eickmann zusätzlich. Allerdings sei man in der Stadt davon nicht so betroffen, erklärt Schardon. „Der Online-Handel ist für mich nicht existenzbedrohend.“

Problematischer sei das auf dem Land. „Da ist die Apotheke oft nicht um die Ecke.“ Wenn dann ein Medikament nicht vorrätig sei, könne es passieren, dass der Patient es sich lieber nach Hause liefern lasse, als je nach Wohnort noch mal 20 Minuten zur Apotheke zu fahren.

Der Online-Handel sei natürlich ein Thema, bestätigt auch Chow, aber nur bei bestimmten Produkten. „Wir müssen dafür sorgen, dass nicht alles nach online abwandert.“ Dafür könne die Apotheke vor Ort selbst viel tun. Es sei wichtig, wie die Mitarbeiter mit Kunden umgingen. „Das Thema Gesundheit ist sensibler zu behandeln als ein Paar Turnschuhe“, sagt sie, „es ist wichtig, dass die Kunden sich in der Apotheke gut aufgehoben fühlen.“ Letztlich würden sich diejenigen durchsetzen, die ein Einkaufserlebnis und gute Beratung böten.

Lieferengpässe Die Beratung werde allerdings immer häufiger dadurch erschwert, dass bestimmte Wirkstoffe nicht mehr lieferbar seien, sagt Schardon. „Und wir sprechen da nicht von Tagen oder Wochen, sondern von Monaten.“ Das betreffe teilweise sogar gängige Wirkstoffe wie Ibuprofen. Die Gründe dafür seien die Monopolisierung der Herstellung und dass viele Hersteller die Produktion aus Kostengründen ins Ausland verlagerten.

In einem solchen Fall würden sie zwar immer eine Lösung für den Patienten finden, aber es sei sehr viel Kommunikation nötig, die die Arbeit erschwere – mit Ärzten, die das nicht lieferbare Medikament verschreiben, mit den Herstellern, die oft erst sehr spät das Medikament offiziell als nicht lieferbar erklärten, und vor allem mit den Kunden, die dann den Wirkstoff wechseln oder eine andere Dosierung nehmen müssten.

Rabattverträge Ähnlich schwierig sei es, den Kunden zu vermitteln, dass sie ein anderes Medikament nehmen sollen als das, das der Arzt verschrieben hat. Das gehöre zur täglichen Arbeit des Apothekenpersonals, da die Krankenkassen Vorgaben machten, welche Medikamente abgegeben werden müssten. Der Grund: Sie haben Verträge mit bestimmten Firmen. Dabei sähen sie nicht, was der Kunde möchte. Die Wirkung verschiedener Medikamente dürfe um 25 Prozent abweichen. Insofern könne es passieren, dass das Medikament einer Firma bei einem Patienten tatsächlich besser wirke, er als gesetzlich Versicherter aber trotzdem ein anderes nehmen müsse. Geben die Apotheken dennoch das gewünschte Medikament raus, kann es laut Schardon passieren, dass die Krankenkasse es nicht bezahlt. Dann bleibt die Apotheke auf den Kosten sitzen. Das könne bei Medikamenten, die zum Beispiel 20 000 Euro kosten, richtig übel werden.

Lösungsvorschläge Verbandssprecher Eickmann verweist auf ein von der Bundesregierung geplantes Gesetz, das die Apotheken vor Ort stärken soll. Das „Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz“ hat das Kabinett passiert. Wann es in den Bundestag eingebracht und verabschiedet wird, ist offen.

Auch Schardon sieht die Politik in der Pflicht. Der 37-Jährige fände es beispielsweise fairer, die Beratungsleistung zu honorieren statt der Arzneimittelpackung. So könne man auch Discount-Apotheken zwingen, ins eigentliche pharmazeutische Arbeiten zurückzukehren. Außerdem fände er es sinnvoll, dass Apotheken in bestimmten Regionen gefördert würden, zum Beispiel indem Auflagen gesenkt würden. Derzeit müsse man, wenn man mehrere Filialen betreibe, in jeder einzelnen Filiale die komplette Infrastruktur bereithalten und dürfe zum Beispiel nicht in einer Filiale Rezepturen für eine andere herstellen. Dies wiederum würde allerdings die Kosten senken und beispielsweise die Eröffnung einer Filiale auf dem Land erleichtern.