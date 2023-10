Nach erfolgreichem Start in Trier-West Arabische Süßwaren: Mondlicht eröffnet diese Woche weitere Filiale in Trier

Trier · Erst vor wenigen Monaten hat Ahmad Batous seinen ersten Laden für arabische Süßigkeiten in Trier eröffnet, nun kommt in der Fußgängerzone schon der zweite dazu. Wann Eröffnung ist und was dort an zusätzlichem Angebot geplant ist.

26.10.2023, 10:29 Uhr

Hier steht Ahmad Batous noch in seiner „alten“ Mondlicht-Filiale in der Aachener Straße. Bald will er einen zweiten Standort in der Trierer Innenstadt eröffnen. Foto: Amadeus Wolff

Von Amadeus Wolff

Wer durch die Trierer Fleischstraße läuft, wird sich wundern. Das Damenschuh-Geschäft Gabor, immerhin für zwölf Jahre in Haus Nummer 32 beheimatet, ist verschwunden. Ein Nachfolger für die Räumlichkeiten konnte jedoch schnell gefunden werden. Und der Besitzer des neuen Ladens ist auch kein Unbekannter. Er verkauft aber keine Schuhe, sondern arabische Süßigkeiten. Ahmad Batous, der erst vor wenigen Monaten seinen ersten arabischen Süßwarenladen in der Aachener Straße eröffnet hat, bringt Mondlicht nun auch in die Innenstadt.