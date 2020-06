Freizeit : Trubel auf Facebook wegen kleiner Arbeiten am Trierer Südbad-Parkplatz

Trier Befürchtungen, dass die Stadt Trier ausgerechnet zu Beginn der Freibadsaison einen Parkplatz am Südbad saniert, bestätigen sich nicht.

Mehrere Fotos, die am Dienstagmittag in einer großen Trierer Facebook-Gruppe veröffentlicht wurde, vermittelt den Eindruck, dass die Stadt Trier zum Beginn der Freibadsaison den Parkplatz am Südbad wegen Bauarbeiten gesperrt hat. Mehrere Barrieren sind darauf zu sehen und ein Schild, das Bauarbeiten ab dem 16. Juni ankündigt. Die Nutzer der Gruppe kritisieren die Stadtverwaltung in Kommentaren unter den Fotos teils hart. Der Vorwurf: Inkompetenz. Sie fragen, warum der Parkplatz ausgerechnet jetzt, wo das Bad gerade erst eröffnet wurde, saniert werden muss.

Am Mittwoch ist vor Ort am Südbad keine Spur mehr von den Barrieren. Vor dem Eingang des Bads sind zwar zwei Besucherschlangen, Parkplatznot herrscht jedoch nicht. Angesichts der Kritik hat der TV bei der Stadtverwaltung nachgefragt, was am Südbad los war. Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier, erklärt: „Wie immer ist nicht alles so dramatisch, wie mancher Facebook-User glaubt.“ Der Parkplatz sei nicht komplett gesperrt gewesen. „Das Tiefbauamt hat hier einen Schaden auf dem Gehweg behoben“, sagt Schmitz. Dort habe sich immer Wasser auf einer Fläche von etwa 15 Quadratmetern angesammelt. „Diese Fläche war abgesperrt“, sagt Schmitz. Die Arbeiten seien seit Samstag beendet, aber die neuen Bordsteine mussten noch aushärten. Am Dienstagabend sei die Absperrung weggeräumt worden.

Da die Besucherzahl corona-bedingt eingeschränkt ist, geht die Stadt laut Schmitz davon aus, „dass sich die Verkehrsproblematik am Südbad nicht so dramatisch entwickeln wird wie in ‚normalen’ Jahren.“ Trotzdem weist der Pressesprecher darauf hin, dass die Bushaltestelle „Am Bildstock“ mit den Linien 5 und 83 angefahren wird. Das Südbad sei auch gut per Fahrrad erreichbar.